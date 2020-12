A Xunta mellora infraestruturas turísticas na zona do Barbanza

O alcalde de Outes, Manuel González, aproveitou a visita do delegado da Xunta na Coruña para trasladarlle unha serie de demandas da veciñanza outense. Entre elas destaca, segundo indicou o rexedor, a necesidade que existe na localidade de dispoñer dunha residencia pública para persoas da terceira idade. Contando co apoio da Xunta “poderíase adaptar algún edificio existente ou construílo; falouse no seu momento do antigo colexio de Cruceiro de Roo. Dada a estrutura demográfica do concello, tería moita importancia contar cun fogar residencial. Hai moita xente maior de Outes que cando ten que ir a unha residencia ten que marchar a outros sitios, mesmo a outras provincias e a moitos quilómetros do municipio. É unha necesidade e, hoxe en día, quizais hai que repensar o modelo de residencia, pero iso non quere dicir que, en particular para os grandes dependentes, non faga falta”, afirmou ó respecto. Por outra banda, Manuel González solicitou que se leven a cabo canto antes obras que xa saíron a información pública, “en concreto a avenida de Fisterra e tamén a restauración da ponte antiga de Pontenafonso. Son dous proxectos importantes”, engadiu. Así mesmo, tamén lle comunicou ao delegado territorial outras necesidades en materia de infraestruturas, como “as beirarrúas da avenida do Rocío, na Serra de Outes, e tamén a actuación que contempla o ancheamento dos tubos para que permitan pasar maior caudal do río Rial, tamén na Serra. Este río está canalizado, e como non ten suficiente capacidade, asolágase ás veces”, explicou o mandatario. As obras que si se executarán proximamente son as melloras nos pantaláns do porto de O Freixo.