A Xunta transfire ó Concello de Ribeira a titularidade do acceso ó faro de Corrubedo e da avenida de Ferrol

O Consello da Xunta autorizou este xoves o decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Ribeira dos treitos finais das estradas autonómicas AC-550 e AC-303. O Concello solicitou ao departamento de Infraestruturas a transferencia da titularidade do treito final de case 1,3 quilómetros de lonxitude da AC-550, que coincide coa avenida de Ferrol, e do treito final, de algo máis de 2,7 quilómetros, da AC-303, na área recreativa Laxe da Gata de Corrubedo. Trátase de dous tramos terminais destas vías autonómicas que teñen un tráfico rodado de ámbito fundamentalmente local.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de acordo cos informes emitidos polos servizos da Axencia Galega de Infraestruturas, formula a proposta favorable de transferencia do treito comprendido entre os puntos quilométricos 106+570 e 107+850 da AC-550, que une Cee e Ribeira, e do tramo que vai do punto quilométrico 5+440 8+160 na estrada AC-303, que comunica Oleiros e Corrubedo.

A transferencia a prol do Concello de Ribeira tramítase de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que estable a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas. Co cambio de titularidade aprobado polo Consello da Xunta o Concello terá a competencia para actuar nestes treitos e asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento. O cambio de titularidade flexibiliza os usos nas marxes da vía e facilita a tramitación de actuacións como a que se está a promover para a posta en valor do faro de Corrubedo. O decreto aprobado polo Executivo autonómico producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.