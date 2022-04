Aberta a convocatoria para a elección do novo xuíz de Paz boirense

BOIRO. O Concello de Boiro realiza unha convocatoria pública para a elección de xuíz de Paz titular no municipio, logo do falecemento de Francisco Fernández, que levaba no cargo dende 1989. A Corporación local acordou abrir o proceso e valorar todas as candidaturas e que sexa o pleno o que tome a decisión final atendendo aos méritos das persoas candidatas. Os aspirantes deben ter o seu lugar de residencia en Boiro e cumprir unha serie de requisitos específicos, como aqueles establecidos na Lei Orgánica 6/1985 do 1 de xuño do Poder Xudicial para o ingreso na carreira xudicial; ter a nacionalidade española e ser maior de idade; ou non estar en causas de incompatibilidade ou incapacidade previstas no desempeño das funcións xudiciais. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados dende o pasado 13. S. S.