Abre o período de inscrición para os cursos de natación na piscina pública de Lousame

Lousame. A piscina municipal do Concello de Lousame reabrirá as súas portas o vindeiro 1 de xullo e os cursos de natación de verán comezarán o vindeiro día 5. As prazas son limitadas e o período de preinscrición ábrese o 16 de xuño e debe tramitarse a través da concellaría de Deportes na casa do concello. Asemade, para facilitar todas as xestións púxose en marcha unha plataforma dixital de pagos na que poden resolverse tanto os abonos diarios como os mensuais.

Segundo indicaron fontes municipais, os cursos organizaranse por franxas de idade con dúas quendas nas que haberá un máximo de seis crianzas, polo tanto hai doce prazas para cada grupo.

Durante as mañás a piscina estará só aberta para os cursos de natación e pola tarde para o resto de usuarios, de 15.00 a 21.00 horas de luns a domingo. A capacidade máxima da instalación é de 78 persoas segundo as medidas de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias por mor da COVID.

Dende o Concello destacaron que para a tempada de verán contrataranse un total de tres socorristas titulados. Este servizo permanecerá aberto ata o día 15 de setembro. m.t.