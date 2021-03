Abren un crowfunding en Ribeira para plantar e ‘bautizar’ 350 árbores

Ribeira. Por iniciativa do club Natural Sport e ca colaboración do Concello e das entidades A Compañía do Ruído e Cáritas, púxose en marcha en Ribeira unha campaña transversal e participativa que, baixo o título Pon unha árbore na túa vida: agasalla futuro, busca sensibilizar e educar á poboación sobre o coidado da natureza e a preservación do patrimonio natural.

Juan Luis Martínez (en representacion do clube), o músico Suso Bello e as concelleiras de Medio Ambiente (Elvira Pereira) e de Xuventude, Educación e Deportes (Juana Brión) compareceron no consistorio para revelar as características desta iniciativa que arrancará se o tempo acompaña o vindeiro sábado 10 de abril cunha xornada de convivencia e restitución medioambiental que comprenderá distintas actividades.

Así, ás dez da mañá dará comezo un roteiro con cativos que ten por propósito identificar e sinalizar especies autóctonas e paralelamente haberá tamén outra acción dirixida a adultos consistente na detección, limpeza e eliminación dunha especie invasora como é a mimosa. A xornada finalizará nun picnic popular amenizado por un grupo musical no que os participantes levarán a súa comida co compromiso de regresar de volta sen deixar ningún refugallo. A xornada, que contará coa implicación dunha patrulla de catecismo da parroquia de Santa Uxía, busca “facer comunidade”, según explicou Suso Bello, quen comentou que pronto se abrirá o prazo para anotarse.

Ao longo dos vindeiros meses sucederanse outras accións en contacto coa natureza que se darán a coñecer proximamente, culminando no mes de novembro cunha plantación de árbores autóctonas nunha parcela próxima ao parque de San Roque.

O reto é alcanzar un total de 350 árbores (sobreiras, carballos, castiñeiros, etc.) sufragados a través dunha campaña de crowfunding na que, por 10 euros, aquelas persoas que se unan poderán plantar unha árbore co seu nome (haberá colaboradores realizando este labor para aqueles que non poidan acudir).

Os interesados poden facer a súa contribución contactando co Natural Sport ou a través da plataforma GoFundMe. Elvira Pereira e Juana Brión aplaudiron a iniciativa e animaron á cidadanía a implicarse na mesma. s. souto