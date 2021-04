Acción formativa sobre alimentación saudable en O Son

PORTO DO SON. A área de Benestar Social do Concello de Porto do Son, en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, dependente da Consellería de Sanidade, organiza unha acción formativa sobre Alimentación e hábitos saudables que vai ter lugar o día 20 de abril en horario de 16.00 a 20.00 horas na casa da cultura sonense. Esta acción formativa, de carácter gratuíto, está dirixida a coidadores, educadores, persoal sanitario, pacientes e familiares destes, e á cidadanía en xeral. Os participantes recibirán un diploma de asistencia. Os interesados deben formalizar a súa inscrición a través do enderezo electrónico jose.pazo@portodoson.gal. O prazo remata mañá. m. c.