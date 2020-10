Achegas polo Covid-19 para empresas outenses

Outes. O Concello de Outes publicou onte a apertura do prazo de convocatoria para que as empresas do termo municipal afectadas pola crise do Covid-19 poidan solicitar unha axuda económica que contribúa a paliar os efectos negativos derivados da pandemia. O prazo abre hoxe e remata o 17 de novembro.

O orzamento aprobado pola Corporación outense para tal fin ascende a 90.000 euros. Estas achegas constan de dúas liñas de apoio: unha para as empresas que se viron obrigadas ao peche por causas de forza maior (400 € de axuda) e outra para as que tiveron un descenso drástico da súa facturación (300 €).

“Sabemos que a situación vivida e a que están a vivir as empresas é moi complicada e agardamos que estas achegas, a pesares de ser modestas, axuden a superar a situación actual”, afirmou o alcalde, Manuel González, quen anunciou que proximamente sairá outra liña de subvencións, neste caso cofinanciadas pola Deputación da Coruña (Programa PEL-Reactiva, ao que se adheriu o Concello) e que están dotadas cun orzamento de 77.000 euros. m. t.