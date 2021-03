Aclara la dirección del Virxe do Mar que el derecho a la huelga “non depende de nós, recoñéceo a lei”

NOIA. La dirección del instituto Virxe do Mar de Noia ha salido al paso de las acusaciones de un grupo de alumnas de 2º de Bachillerato que mostraron su descontento con el proceder del centro en la organización del Día Internacional de la Mujer. Según señalaban las jóvenes a través de un escrito, la falta de información sobre el procedimiento que se iba a seguir en una reunión a la que fueron convocadas las delegadas para decidir si los estudiantes iban a poder ejercer su derecho a la huelga, las llevó a abandonar la sala antes de tiempo dando por hecho que ya se había aprobado. Sin embargo, desde el equipo directivo del Virxe do Mar aclaran que ese tipo de reuniones “teñen que partir do propio alumnado” y que el desarrollo de la misma “sempre ten lugar sen a presenza de ningún membro de dirección”. Por ello, destacan que el hecho de que no llegaran a un acuerdo en el encuentro “é unicamente responsabilidade súa”. Al respecto resaltan que “non se vulnerou o dereito á folga de ningunha alumna porque ese dereito non depende de nós, senón que está recoñecido por lei” y consideran que los errores se desencadenaron por su parte “e eles son os únicos responsables da forma errónea de proceder por falta de organización”. A través del comunicado emitido ayer, la dirección del mencionado centro noiés también señala que en ningún momento los estudiantes se dirigieron a ellos solicitando ayuda o pidiendo la colaboración para organizar algún acto con motivo del 8 de marzo o proponiéndole alguna actividad para llevar a cabo. “A dirección do centro está totalmente a favor da celebración do Día Internacional da Muller e das súas reivindicacións, como demostra o feito das accións e os actos que se veñen desenvolvendo no noso centro todos estes anos. Outra cousa moi distinta é que animemos ao alumnado a participar nunha folga de calquera signo”, concluyeron. m. c.