Acometen melloras nos campos deportivos de Cadreche e A Alta

A Pobra. A concellería de Deportes da Pobra do Caramiñal efectuou diversos traballos na instalación do campo de fútbol de Cadreche. Concretamente, procedeuse á colocación dunha rede de tea cunha malla de dez por dez metros; á dotación de seis tubos de aceiro galvanizado a seis metros de altura e de cincuenta de diámetro para suxeitar a rede no fondo da portaría; ó abastecemento e compactación de balastro na zona frontal das bancadas; ó equipamento e á instalación de reixas nas fiestras do vestiario lacado en verde; á aplicación de pintura branca para interiores e, incluso, ó repaso das faltas, tamén nos vestiarios, corredores e duchas na súa totalidade; e ao selado do buraco dunha porta de paso con revestimento por ambas caras con morteiro. A dita actuación foi executada pola empresa Constrios S.L. e contou cun investimento de 9.926 euros, IVE incluído.

Trátase dunha intervención enmarcada no Plan de Mellora das Instalacións Deportivas posto en marcha pola administración local pobrense para o segundo semestre do ano, cuxa finalidade reside en ofrecerlles aos usuarios e usuarias unhas mellores condicións para o desenvolvemento das súas actividades deportivas.

Por outra banda, proseguindo co mencionado plan de melloras, o departamento municipal de Deportes procedeu á colocación dunhas novas persianas de seguridade na cantina situada no estadio municipal da Alta. A citada actuación foi executada pola firma Cerrajería Paz García S.L. e supuxo un investimento total de 3.400 euros.

Cabe lembrar que recentemente tamén se acometeron labores de mantemento no polideportivo da Tomada. Neste caso, a actuación incluíu o pintado das paredes de bloque de todo o perímetro, agás a parede da bancada. O investimento ascendeu a 7.419 euros. Así mesmo, procedeuse a repintar as paredes do banco e bancadas: unha primeira man de imprimación onde se requirise, un repaso das gretas e remate con pintura acrílica especial para interior. O importe foi de 3.301 euros. Ambas obras foron executadas pola empresa Gilberto Pinturas. s. souto