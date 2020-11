Acometen reformas por 84.710 € no complexo deportivo da Cachada

BOIRO. O Concello de Boiro, grazas ao financiamento da Deputación da Coruña, vai realizar as obras de reparación en parte da cuberta, a iluminación e os falsos teitos das instalacións deportivas da Cachada. Con esta actuación, que ascende a 84.710 €, vanse eliminar os problemas de filtración de auga e mellorar a iluminación, ademais de embelecer a imaxe do complexo que alberga a piscina climatizada. As obras comezaranse a executar en canto se teña unha previsión de bo tempo, xa que hai que actuar no exterior e no interior. Unha das actuacións a levar a cabo é a renovación exterior da teitume do vestíbulo e o paso que comunica a piscina, o ximnasio e o polideportivo. Trátase dun espazo duns 90 metros de lonxitude que presenta graves deficiencias. Despois colocaranse falsos teitos e láminas de aluminio resistentes á corrosión. S. S.