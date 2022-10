Acondicionan explanadas para aparcar no polígono boirense e no centro de Ribeira

Ribeira-Boiro. O Concello de Boiro executa obras para habilitar dúas zonas de aparcamento e descanso no polígono industrial de Espiñeira, en parcelas de titularidade municipal. Dende que o recinto empresarial iniciou a súa actividade no ano 1998 e se realizou a ampliación para a segunda fase en 2009 non deixaron de instalarse nel empresas. Na actualidade, conta con máis de 60 parcelas e está ocupada máis do oitenta por cento da súa superficie.

Recentemente instaláronse empresas cun gran volume de man de obra, o que leva aparellado un gran movemento diario de vehículos e a necesidade de ampliación do espazo de aparcamento.

O Concello está habilitando espazos para o estacionamento nunha parcela de 2.327 m2, para 48 prazas, e noutra de 2.550, para aparcamentos e zona de descanso.

As actuacións teñen un custe de 78.666 € e estanse a executar co cofinanciamento da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Pola súa banda, o Concello de Ribeira iniciou os traballos encamiñados ao asfaltado dun dos aparcamentos disuasorios situados na zona de Abesadas-Cubeliños. A execución desta obra, que ten un investimento de 43.000 €, persegue mellorar as condicións deste espazo de 2.600 m2.

Estenderase unha capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor, previa extensión dunha capa de zahorra. O proxecto inclúe a montaxe de tubaxes para a canalización de pluviais. s. s.