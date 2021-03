Acondicionan os parques infantís de Boiro

O Concello de Boiro traballa pola mellora e mantemento dos parques infantís do municipio. Os operarios municipais están facendo a revisión das distintas pezas que compoñen os mesmos para levar a cabo os arranxos de mantemento e carpintaría necesarios para a posta a punto dos espazos de lecer.

Realizouse xa un inventario de todos os parques infantís que hai no municipio, máis de 50, para poder levar un control do mobiliario dos mesmos e coordinar as tarefas de mantemento e acondicionamento de todos eles. Neste momento, os operarios están a realizar unha revisión de todas as pezas para pasar aviso das incidencias e poder solucionalas de xeito progresivo.

Ademais dos arranxos puntuais de carpintería ou metal, os operarios municipais están a levar a cabo tamén as tarefas de desbroce e limpeza xeral dos recintos, así como desinfeccións puntuais para garantir que se sigan as medidas de seguridade e protección da COVID.