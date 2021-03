Activan a renovación da tubaxe do abastecemento de Vilar-Gabaceira

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de licitar a renovación da liña de abastecemento na estrada DP-7305, no tramo da parroquia de Carreira situado entre a rotonda do Vilar e a rúa Gabaceira.

Con esta obra preténdese dar solución á escaseza de presión e ás roturas que con certa frecuencia se producen nesa rede, formada por unha tubaxe de 200 milímetros de diámetro feita en fibrocemento. Ademais, incrementarase a presión da auga.

A tal efecto, o conduto será substituído por dúas novas liñas de PVC de 200 milímetros de diámetro, cada unha das cales conta con 510 metros de lonxitude. Ademais, serán renovadas as once acometidas domiciliarias.

O orzamento de licitación ascende a 133.614 euros, IVE incluído, estando o investimento enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2020.

O prazo de execución é de tres meses. As empresas interesadas dispoñen ata o día 5 de abril para presentar as súas ofertas. Débeno facer a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta. s.S.