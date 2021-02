Activan desde el GALP la segunda edición del programa Relevo 2020

Noia. Los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte, Golfo Ártabro Sur, A Mariña-Ortegal, Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia y Ría de Arousa han puesto en marcha la segunda edición del programa Relevo 2020.

Se tratra de una propuesta de carácter formativo que tiene como objetivo buscar un relevo generacional en el sector pesquero. Con esta iniciativa se sensibiliza a los participantes sobre la importancia de esta actividad en el desarrollo de Galicia, se apoyan la profesionalización e innovación técnica y se pone de manifiesto la importancia de preservar los recursos y las zonas costeras, así como la lucha contra el cambio climático.

“Quizá as titorías individualizadas xunto cos encontros e visitas a entidades do sector son a parte máis atractiva ao poñer ao alumnado en contacto directo co sector e con todas as posibilidades que éste ofrece. Aínda así, os participantes da primeira edición valoran moi positivamente os seminarios de aula, dinámicos e participativos, enfocados segundo os seus intereses, así como a visita a outros territorios e o contacto co alumnado do proxecto noutras zonas de Galicia”, señalaron desde la gerencia del GALP Costa Sostible.

Debido a las medidas establecidas por el COVID y como precaución, se retrasó el comienzo de la segunda edición, que se iniciará previsiblemente en el mes de marzo.

Los requisitos para poder inscribirse son: ser mayor de 16 años y estar empadronado en alguno de los ayuntamientos del territorio del GALP. Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre el proyecto en la página web relevo2020.org, escribiendo un correo electrónico a info@relevo2020.org o bien llamando al teléfono 633 335 463. m. c.