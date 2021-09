Actuación de música e baile tradicional na casa da cultura de Outes

OUTES. A casa da cultura outense acollerá o 17 de setembro, a partir das 21.00 horas, unha actuación das escolas de música e baile tradicional do Concello de Outes. Segundo indicaron dende o departamento de Cultura, as persoas que desexen acudir á cita deberán anotarse previamente (proporcionando o nome e apelidos e un número de teléfono de contacto) na casa da cultura ou chamando ao teléfono 981 850 950, de luns a venres en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas. No caso de quedar prazas libres, poderán apuntarse no lugar antes do inicio da actividade. Por outra banda, dende o Concello de Outes informaron de que as escolas de música e baile tradicionais terán este mes varias xornadas de portas abertas a todas aquelas persoas interesadas. O obxectivo é ofrecer a posibilidade de probar de forma gratuíta e sen compromiso. m. C.