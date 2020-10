Acusan al PP de apoyar la moción en Boiro

Boiro. La posible moción de censura que pondría en jaque al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, generó numerosas muestras de apoyo por parte de los socialistas, las cuales fueron interpretadas por el Partido Popular como una cortina de humo para tapar “a mala xestión levada a cabo ata o de agora polo goberno socialista”.

Pues bien, ahora es el PSOE el que contraataca y, según indican, con “pruebas suficientes” para asegurar que “é esta mesma dirección provincial do PP a que está detrás do intento de moción de censura contra o goberno socialista e fai estas declaracións para tentar agochar a súa directa e torpe participación en esta sucia operación”.

Al respecto los del puño y la rosa afirman que “a moción de censura que se pretendía levar a cabo, e que nós anunciábamos que se estaba a negociar estaba dirixida dende as máis altas esferas do Partido Popular”. Se basan en unas fotografías que acompañan al comunicado emitido, en las que “certifican” la presencia del presidente provincial de los populares, Diego Calvo, y de Miguel Tellado junto a miembros de la formación local en las puertas de la sede del partido en Boiro “nas horas cruciales da negociación”, corroborando así “a participación da cúpula popular nos escuros movementos que se estaban levando a cabo naquel momento”, dicen.

Los socialistas subrayan que “é moi triste que un partido que se supón serio e responsable entre nestas inxustificables manobras para facerse cas alcaldías”, añadiendo que “só esperamos que este proceso non acade os froitos que o Partido Popular espera, que non é outro que botar ao PSdeG-PSOE da alcaldía de Boiro”, concluyen los que respaldan José Ramón Romero. m. c.