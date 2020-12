Adecúan os Concellos uns tramos do Camiño da Ría de Muros-Noia

Muros. Unha semana despois de obter a condición oficial de Ruta Xacobea, os últimos tramos do Camiño de Santiago da Ría de Muros-Noia pendentes de ver a luz están a ser obxecto nestes

días de intensos traballos de desbroce e adecuación por parte da asociación de Concellos que integran este camiño.

Os tramos foron redescubertos recentemente a raíz do estudo de delimitación do trazado que serviu de base para o recoñecemento desta ruta de peregrinación, o cal “volveu a por en valor camiños dos que xa só os máis maiores gardan memoria e que serviron durante séculos para que os habitantes de Muros e do resto de pobos da ría se comunicaran entre sí e con Santiago”, afirmou a rexedora muradá, Inés Monteagudo. Entre eles “pequenos tramos aos que a estrada nacional marxinou e condenou ao olvido”. “Trátase da saída do antigo Camiño Real en Serres cara á capital galega, que discorre xusto encima da praia entre antigas conserveiras”, engadiu a alcaldesa.

O inventario do estado do Camiño estase a entregar aos concellos a medida que se pechan tramos co fin de axilizar os traballos. A vindeira semana está previsto que todos reciban o informe para comezar coa adecuación. m. t.