Adisbismur estreou o seu quinto invernadoiro

OUTES. A Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur) conta cun novo invernadoiro nas instalacións onde está situado o centro de recursos que a entidade ten en Valadares, no concello de Outes. Esta estrutura para o cultivo forma parte dun programa de agricultura ecolóxica, financiado pola Fundación ONCE e a Consellería de Política Social, no que participaron 15 persoas con discapacidade. Ao remate desta formación, dúas persoas lograron o seu primeiro emprego. A través deste proxecto, dende Adisbismur pretenden formar en agricultura sostible pero tamén ofrecer formación básica orientada á inserción laboral das persoas do centro de Valadares. Este novo invernadoiro, que se une aos outros catro que a entidade empezou a construír hai máis de dez anos, conta cunha estrutura de multitunel de policarbonato de 432 metros cadrados de superficie, na que se van plantar plantas leguminosas. m. cano