Admite a trámite la valedora la queja contra el Intecmar

La Plataforma en Defensa de la ría de Muros-Noia (Plademar) informó de que la Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja que presentó por el deficiente funcionamiento del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar). La Valedora otorgó un plazo de quince días a la Consellería de Mar de la Xunta para que le facilite la información relacionada con las problemáticas que motivaron la denuncia.

La queja se interpuso, según explicaron en su día desde el colectivo, al considerar que tuvo que ser un laboratorio privado el que diese la voz de alarma al detectar altos niveles de toxinas lipofílicas en las aguas de la ría noiesa, evitando, de este modo, que los más de 1.500 extractores retomaran la actividad el lunes día 28 de septiembre.

Desde Plademar protestan porque “o servizo de laboratorio témolo que pagar dúas veces, unha con diñeiro público e outra co dos mariscadores a través da confraría”, debido a la “deficiente xestión do Intecmar”. La plataforma de mariscadores cree que se debería “investir máis na prevención e na investigación” y que el centro de control “debería tomar mostras o domingo para que os mariscadores poidamos ir ao mar os luns coa seguridade de que o produto que collemos cumpra con todas as garantías sanitarias e non teñamos máis episodios como os ocorridos ata agora”, pues indican que no es la primera vez que se produce esta situación.

En el año 2017, según indicaron desde la citada asociación, “o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fallou que o Intecmar non actuou coa dilixencia debida na detección dunha marea vermella do principio da campaña do ano 2013”. “Neste caso, a ría non se pechou a tempo, o que provocou que os mariscadores foran ao mar, venderan o produto e finalmente fose devolto ou destruído polas conserveiras”, explican al respecto.

Todo eso provocó que el mencionado pósito tuviera que devolver el dinero del bivalvo, lo que supuso unas pérdidas que se han cifrado en un total de 400.656 euros.