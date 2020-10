Adxudicada en 284.707 € a pérgola da futura estación de buses de Ribeira

Ribeira. O Concello de Ribeira adxudicou de xeito provisional as obras para a construción da pérgola da futura estación de autobuses da cidade que, cunha lonxitude de 67,75 metros, servirá de apeadoiro central deste servizo de transporte público e está chamada a ser un novo elemento singular no concello que estará emprazado no paseo do Malecón á altura da Praza Heroínas de Sálvora.

A entidade mellor clasificada durante o proceso de contratación foi a UTE formada por Canarga S.L. e Abeconsa S.L.U. A súa oferta entraña un prezo de adxudicación de 284.707 euros, IVE incluído, en tanto que o prazo de execución é de nove meses.

A infraestrutura estará conformada por cinco grandes bóvedas en forma de tellas de 14,35, 13,14, 11,56, 14,91 e 13,79 metros de longo, con alturas que oscilan na parte superior entre os 4,15 e os 4,65. A pérgola estará orientada lonxitudinalmente en sentido norte-sur para minimizar a exposición aos ventos do sur. Ademais, contará con viseiras de protección a leste e oeste que tamén protexerán fronte aos ventos ao tempo que ofrecen zonas de espera cubertas para os autobuses. O proxecto inclúe a introdución de vexetación. s. s.