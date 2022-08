Adxudicadas as obras da rede de auga potable na rúa Celso Emilio Ferreiro

RIBEIRA. O Concello de Ribeira adxudicou á empresa Construcciónes Anspal S.L., cun orzamento de 157.300 euros, as obras de renovación de servizos e pavimentación da rúa Celso Emilio Ferreiro, situada na parroquia de Aguiño. Para a mellora da rede de subministro de auga potable remplazaranse as tubaxes existentes por outras de polietileno de alta densidade de 90 milímetros de diámetro, en tanto que no que atinxe á de pluviais disporase un colector de PVC de 315 milímetros. A calzada será asfaltada cunha mestura de bituminosa en quente e reporanse as beirarrúas e bordillos afectados polas acometidas domiciliarias das redes de auga e pluviais. A actuación está enmarcada no Plan POS+2021 da Deputación Provincial da Coruña e ten un prazo de execución de catro meses. Ó concurso presentáranse un total de quince ofertas. s. s.