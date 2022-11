Adxudicadas as obras que van dotar a Ribeira de catro pasos de peóns intelixentes

ribeira. O Concello de Ribeira acaba de adxudicar a actuación consistente na implantación de solucións intelixentes en pasos de peóns como resultado da consulta preliminar ao mercado efectuada no 2021 no ánimo de implementar medidas innovadoras que redunden na seguridade viaria e dos viandantes. Esta intervención está enmarcada na EDUSI Máis Ribeira Atlántica, cofinanciada nun 80 % polo FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional do España 2014-2020. A empresa que resultou adxudicataria de entre as catro ofertas presentadas foi Serovial, S.L., conforme a unha oferta de 87.120 euros, IVE incluído. A actuación materializarase en catro pasos situados na avenida da Coruña, á altura dos números 149, 92, 82 e 6. O prazo de execución é de cinco meses distribuídos en cinco fases a partir da sinatura do contrato. ecg