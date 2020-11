Adxudican a obra de pavimentación de dúas rúas en Castiñeiras

RIBEIRA. O Concello de Ribeira adxudicou a Excavaciones Nima S.L., cun orzamento de 30.844 euros, as obras de pavimentación das rúas Fontenova e Alto do Rial, situadas no núcleo de Castiñeiras. A día de hoxe, as lousas de pedra e adoquíns que conforman a área de actuación atópanse nun estado deteriorado e ocasionan reiteradas obras de reparación por parte da brigada municipal de Obras. A tal efecto, o pavimento actual será demolido, con aproveitamento das lousas de pedra en bo estado (que servirán para formar a nova pavimentación) e dos adoquíns existentes, que serán trasladados ao almacén municipal. S. S.