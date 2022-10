Adxudican a redacción do proxecto para mellorar a mobilidade en Esteiro

Muros. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar a redacción do proxecto de mellora da mobilidade peonil na ponte da estrada AC-550 en Esteiro, no concello de Muros. O contrato foi adxudicado á empresa ENURCOIN S.L por un importe de máis de 18.000 €. O obxectivo da actuación é habilitar un paso seguro e accesible para peóns e, no seu caso, ciclistas non deportivos, entre ambas as ribeiras do río, ao modo dunha senda mixta paralela á ponte na súa marxe augas abaixo.

Entre os puntos quilométricos 53+275 e 53+340 da AC-550, ao seu paso por Esteiro, sálvase o río Maior entre ambas as ribeiras cunha ponte para o tráfico rodado e peonil, sendo o elemento fundamental de mobilidade actual, tanto a nivel interurbano como urbano. Porén, as beirarrúas teñen un ancho de paso insuficiente entre os postes nos que se apoia a barreira e a varanda. Para solucionar estas carencias, realizarase un estudo de alternativas, valorándose a viabilidade de ampliar a estrutura da ponte, ou ben desenvolver unha estrutura á parte da mesma.

Unha vez elixida a alternativa, desenvolverase a nivel construtivo, complementándose coas actuacións en ambas as marxes necesarias para dar continuidade á actuación nos espazos existentes para a mobilidade peonil.

A Xunta de Galicia continúa traballando a prol da mellora da seguridade viaria e da mobilidade sostible nas estradas autonómicas para facilitar os desprazamentos. ecg