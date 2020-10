Adxudican o acondicionamento da ruta do río Traba ata a aldea de Xei

Noia. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de adxudicar por un importe total de 41.871 euros os traballos de acondicionamento da ruta do río Traba ata a aldea A Muiñeira de Xei, no concello de Noia, así como a dirección e o servizo de coordinación de seguridade da devandita obra.

O obxecto desta actuación, impulsada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural con fondos Feader e cun prazo de execución previsto no contrato de tres meses, pasa por acondicionar e sinalizar axeitadamente unha senda peonil que discorre paralela ao río Traba, unha zona pertencente á parroquia noiesa de Barro, na parte oriental do municipio, e próxima ao linde co Concello de Lousame.

En concreto, as actuacións a realizar son principalmente traballos de roza manual, a colocación de dúas mesas temáticas en madeira de piñeiro tratada para protexela da degradación natural, e a instalación de 24 fitos de sinalización do mesmo material. Estes fitos levarán dúas frechas gravadas e coloreadas en cores diferentes coa finalidade de sinalizar a ruta en ambos sentidos.

Segundo apuntan desde a Xunta de Galicia, o proxecto de recuperación abrangue un tramo que vai desde a ponte do río Traba ata un minúsculo núcleo urbano deshabitado dende os anos 70, pero de grande valor etnográfico. Trátase da aldea de Xei, a medio camiño entre O Couto (Noia) e Portobravo (Lousame), e que constitúe un enclave típico de ribeira con arborado variado, na que é preciso levar a cabo unha actuación de recuperación e de protección da fauna e tamén da flora.

Fai un ano que o alcalde noiés, Santiago Freire Abeijón, acompañado polos concelleiros de Obras, Martín Fernández Godón; e Economía, Laura Salgado García, lle presentou á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, este plan, o cal é hoxe unha realidade. m. t.