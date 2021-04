Agente TIC: las manos en el teclado

El centro social de Boiro es un hervidero de cultura y un punto de encuentro intergeneracional por el que pasan a diario una media de 115 personas de todas las edades, ya sea para acudir a la escuela de música, a la biblioteca, a la cafetería, a los ensayos de la banda, a la Oficina Municipal de Información Juvenil, a las aulas de formación, a las sedes de los colectivos o de la Cruz Roja, a la estación cultural Leñaverde, a la sala de exposiciones o al aula Cemit que, por cierto, es también de las más activas de Galicia, con 2.276 usuarios.

Al frente de este último espacio destinado a la formación en el ámbito de las nuevas tecnologías está desde su puesta en marcha, hace una década, Samuel Rodríguez Lado, cuyo puesto laboral se denomina Agente TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). En todo este tiempo ha formado a varias generaciones de boirenses, entre ellos más de 600 mayores de 60 años.

Ello quiere decir que muchos de sus alumnos le doblan la edad. Y dar clases a personas septuagenarias u octogenarias que, además, en la mayoría de los casos se pasaron la vida desenchufadas, requiere un tacto especial. Samuel lo tiene. Todos sus alumnos le definen igual: “es encantador, simpático, educado... y tiene mucha paciencia”, dicen.

Pues bien. Con esas armas, el Agente TIC ha conseguido que más de seiscientos mayores de Boiro mejoren sustancialmente su día a día. Les enseñó a encender un ordenador, a usar un buscador, a navegar por la Red, a retocar y editar fotos, a editar documentos, a realizar trámites electrónicos, a utilizar las redes sociales... Les enseñó las nuevas claves de la comunicación. Les cambió las vidas. “En casos concretos foi todo un descubrimento; un cambio radical, ó pasar de non tocar un ordenador ou un móbil a facelo a diario e manterse informados e conectados con outras persoas, e mesmo tramitar cousas por Internet”, señala Samuel Rodríguez Lado.

Su alumna más veterana es Mercedes Silva Saborido. Tiene 84 años, está viuda y, desde el inicio de la pandemia, vive sola, aunque tiene muy cerca en su día a día a sus cinco hijos, ocho nietos y dos bisnietos. Cerca física... y virtualmente. Y es que el WhatsApp y las videollamadas la mantienen más conectada a los suyos, especialmente a los nietos.

A MÓVIL MUERTO... “Hace ocho años que acudo a todos los cursos que me sugiere Samuel”, dice esta boirense de Cabo de Cruz que fue panadera antes que mariscadora y trabajadora de una conservera. Eso sí, Mercedes está un poco apenada últimamente porque uno de sus nietos se tuvo que llevar su ordenador porque lo necesita para estudiar. Y, por si fuera poco, se tuvo que comprar otro teléfono móvil porque el que tenía “se me ahogó; lo metí en arroz para ver si se secaba, pero ni con esas”, señala. Por supuesto, a móvil muerto, móvil puesto. Ya tiene uno más moderno.

De los 2.276 usuarios del aula Cemit, 96 son menores de 15 años; 217 tienen entre 15 y 25 años; 592, entre 26 y 40 años; 1.049 entre 41 y 65 años; y 322 son mayores de 65.

Y no, el COVID no es un virus que pueda parar a esta gran familia desde el punto de vista informático. “Tivemos que facer moitos cambios e esforzarnos moito para conseguir adaptarnos a esta nova normalidade; reducir os grupos de alumnos á metade e estar varios meses sen actividade presencial. Na teleformación en directo tivemos dificultades para arrancar, pero cando xa levábamos un mes, descubrimos que funciona xenial, e á xente encántalle poder formarse dende a casa. Siguen os cursos perfectamente. Tamen temos unha web da Asociación ComparTIC, que colabora con nós, a través da cal podemos colgar as clases grabadas como reforzo para o alumnado”, explica Samuel.

Hay una nueva generación de abuelos y abuelas. Rejuvenecidos... y sobradamente preparados.