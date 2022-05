Aguiño homenaxeou ao teólogo Torres Queiruga

RIBEIRA.Case cen persoas asistiron no conservatorio de Aguiño (Ribeira) á conferencia impartida polo teólogo e párroco de Mazaricos Xosé Manuel Pensado Figueiras, no marco da XVII Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño. Na xornada, a asociación Francisco Lorenzo homenaxeou ó teólogo aguiñés Andrés Torres Queiruga nun acto presidido polo alcalde, Manuel Ruiz, que contou ca actuación do pianista Iago Teira acompañado da súa profesora e xefa de estudos do conservatorio de música de Ribeira, Natalia Rey. Todos os asistentes recibiron un libro da historia de Aguiño coordinado por Unai González e publicado en 2009, unha rosa vermella e uns xogos de bolígrafos e cadernos conmemorativos gravados a láser para a ocasión. Torres Queiruga, a quen os asistentes lle cantaron o Cumpreanos feliz no seu 82 aniversario, foi agasallado cunha figura de cerámica galega Regal. Ao rematar as actividades serviuse un viño galego. suso souto