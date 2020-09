Airiños, o grupo de teatro que sobreviviu a dictadura e segue máis activo ca nunca

Falar de Airiños é falar do pasado e presente pero sobre todo do futuro de Galicia e da súa cultura desde a súa vida natal, Rianxo. Esta compañía de teatro afeccionado nacida no ano 1933 na parroquia de Asados, está preto de chegar ás 9 décadas de existencia e faino se cabe con máis vitalidade ca nunca, despois de desenvolver unha carreira de resistencia e fondo, o que lles permite ser o grupo en activo con máis antigüidade da comunidade.

O proxecto lanzárono dous familiares da figura máis ilustre da vila, Castelao, arredor do Centro Galeguista do lugar, mais a guerra civil obrigou a deter momentaneamente esta poderosa expresión de cultura e defensa da lingua. Pois o galego e a divulgación e preservación do idioma sempre foi un axioma inerente a Airiños, nos anos máis duros da dictadura franquista e na actualidade, como nos contan a directora creativa actual da compañía Amantia e a súa antecesora Esther.

“Foron tempos duros para a entidade, pero precisamente esa reivindicación do propio e a picaresca para vencer a censura foi o que permitiu sobrevivir e chegar vivos ata aquí” contan, o que supón para as múltiples persoas que traballaron e colaboraron coa compañía ao longo dos anos unha gran “responsabilidade”.

A chegada da democracia foi un sopro de aire fresco para eles, conseguindo cumprir un dos seus grandes soños, a representación da icónica obra de Castelao Os vellos non deben de namorarse. Esta representación, sempre se garda para momentos clave da historia do grupo.

Outra das súas obras fetiche que realizaron en diversas ocasións é Na casa do Ciruxano, de Roxelio Riveiro e Telesforo Sestelo, que garda unha curiosa e fermosa anécdota detrás. Segundo nos conta Amalia, durante a ditadura, no Lugar de Buhía, roubáronlles o libreto que contiña o guión, pero causaba tanta expectación e era tan recoñecido na vila, que entre actores e veciños, o reescribiron de novo. Polo que rematou sendo o libro de todos os veciños, a obra da parroquia de Asados.

O apoio popular sempre foi unha das grandes sinais de identidade da compañía. Ese sentimento de pertenza, de “comunidade”, é o que explica para a directora, que leven 87 anos en activo. Os cheos constantes e as reunións de case 700 persoas forman parte da vida cotiá de Airiños, pero non por iso deixa de sorprender o que son capaces de lograr un conxunto de persoas de teatro afeccionado e o seu amor cara un proxecto durante tantos anos.

Cabe destacar tamén a mestura de idades, que chegou a variar desde os 15 ata os 80 anos, o que ven como algo “natural”, como un reflexo do lugar ao que pertencen. A escola de teatro para os máis cativos, que lanzaron na década dos 80 e que na actualidade conta con máis de 40 rapaces, fala de que hai canteira e de que lle queda moitos anos para seguir dando guerra e facendo desfrutar a xente. Algo imprescindible nos tempos que vivimos.

Ao longo dos anos, a compañía recibiu unha gran cantidade de premios e recoñecemento, pero un dos que máis ilusión lle fixo a Esther foi o premio Amigos do teatro de Valladolid, por premiar desde fora un traballo feito exclusivamente en galego, rompendo co discurso “co galego non chegas a ningún lado”.

A crise da covid-19 non resulta allea tampouco para eles, obrigándolles a cancelar funcións e alterando os ensaios para coidar da súa xente. Conta Amalia, que a necesaria distancia de seguridade "desmaterializa" un chisco o teatro, facendo que "perda sentimento", pero ata nunha situación coma esta son capaces de innovar e gardar un "as" debaixo da manga. Optando por facer un documental que recolla a historia do proxecto.