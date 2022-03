Alegacións ao plan municipal de mobilidade de Ribeira

Ribeira. O grupo de goberno do Concello de Ribeira vén de presentar un total de trinta alegacións ao Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) do Concello de Ribeira, dende fai un mes en exposición pública no ánimo de actualizalo e melloralo.

Entre as propostas presentadas figuran algunhas de carácter xenérico como son a revisión das actuacións incluídas dentro do PMUS no seu custe e programación anual, así como adecuar a composición da mesa de peonalización para convertela nunha mesa de mobilidade.

Ademais, plantexan a idoneidade de novas ordenanzas municipais sobre tránsito en vías peonís (en consonancia coa lei de cambio climático), autocaravanas, patinetes e outros vehículos eléctricos. Tamén se propón de corredores escolares seguros.

accesibilidade. Coa fin de garantir o dereito a accesibilidade universal, solicítase que cando os anchos da vía non permitan a dobre dirección, o aparcamento e unas beirarrúas accesibles, a prioridade de Concello será sempre a accesibilidade nas mesmas e, por outra parte, que a plataforma única sexa preferente cando as alteracións de pendente e rasante o fagan aconsellable tecnicamente. cg