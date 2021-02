Alertan de continuas verteduras nos areais de Os Mosqueiros e Coroso

Ribeira. O BNG de Ribeira rexistrou unha iniciativa para que os servizos técnicos do Concello abran unha investigación que determine o motivo das verteduras constantes que se producen nas praias de Os Mosqueiros e Coroso.

O voceiro nacionalista, Xosé Vázquez Cobas, criticou a “falta de interese” do goberno local para procurar unha solución a este problema “constante no tempo”. Asegura que non é un caso illado, que as verteduras prodúcense “de maneira recorrente tamén en Areeiros” e que nestes puntos trátase de augas pluviais mesturadas con fecais, tanto en épocas de chuvia como secas ou no verán.

Os nacionalistas teñen sido moi críticos coa infraestrutura da EDAR e das conducións que levan os residuos urbanos ata a depuradora e, malia votar en contra, puxeron alternativas enriba da mesa.

No caso de Mosqueiros, Vázquez Cobas lembrou as iniciativas que presentaron para solucionar os problemas detectados no sistema de saneamento no lugar. “En Castiñeiras existe un grave problema que provocou mobilizacións da veciñanza e a denuncia por parte do BNG ante o Seprona en agosto do ano 2016 e diversas iniciativas en 2017 e 2020”, sinalou. s. s.