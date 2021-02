Alertan de la improductividad de los Lombos do Ulla por el exceso de arena

Rianxo. Un año más se inicia el período de libre marisqueo en los Lombos do Ulla, una zona que, según el PSdeG, está “absolutamente desaproveitada, con escasa ou nula capacidade produtiva”.

Dicha formación advierte que “dende hai anos, o sector vén alertando do problema da diminución de capturas nos Lombos do Ulla, como froito de problemas na xestión da ría e a súa produtividade. A presencia de area en exceso, que non é retirada; as poucas e case inexistentes tarefas de rexeneración que a Consellería do Mar debería levar a cabo; a ausencia de atención ás propostas das confrarías da ría de Arousa ou a nula vontade de traballar na recuperación dos niveis de produción previos son elementos que levan a comprender que a vontade da Xunta non parece estar na recuperación dos Lombos”, señala.

Los socialistas consideran que esta situación “leva aparellada unha acumulación de traballadores do sector noutras zonas de libre marisqueo, como a do Boído, o que pode levar a que esta zona sexa sobreexplotada”.

Por ello, el PSdeG registró una iniciativa en el Parlamento para instar a la Xunta a explicar las medidas que tiene previstas para regenerar dicho banco marisquero.

Por otra parte, cabe recordar que la cofradía de Rianxo puso en marcha la primera fase de un plan de regeneración de su concesión en los Lombos do Ulla, que prevé extraer durante cuatro años 60.000 m3 de arena. s. s.