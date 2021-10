Alto nivel na plantilla de profesorado da Aula Galega de Saxofón

Ribeira. Xa deu comezo un novo curso do seminario Aula Galega de Saxofón organizada dende o Conservatorio de Música Profesional de Ribeira Enrique Paisal. Esta edición, que xa fai a décimo cuarta, trae importantes novidades. Entre elas, que conta cun novo profesor titular: Xabier Casal, un santiagués que foi alumno da Aula no inicio desta actividade.

Segundo informaron dende o Concello, a Aula arrinca este ano con 12 alumnos e alumnas procedentes do municipio ribeirense, distintos puntos da xeografía galega e mesmo de Madrid e, como é habitual, haberá un encontro mensual que se desenrola en fin de semana.

O cartel de profesorado é do máis alto nivel e acompañarán a Xabier Casal, a pianista Hilomi Sakaguchi (Conservatorio Jaques Thibaud de Burdeos, e unha das pianistas acompañantes de saxofón máis relevantes do panorama mundial), que visitará Santa Uxía en tres encontros coincidindo con audicións do alumnado, nos meses de decembro, marzo e xuño.

Completan o cartel Adrián Pais, profesor do Conservatorio Superior de Música de Galicia, Roi Barros (luthier) e Miguel Ángel Lorente, profesor de Musikene, Centro Superior de Música do País Vasco.

Toda esta actividade está organizada e coordinada polo profesor de saxofón do conservatorio de Ribeira, José Fungueiriño.

No primeiro encontro, celebrado hai uns días, a Aula contou coa visita de Juan Brión Santamaría, concelleira de Educación. m. t.