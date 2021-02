Alumnos da Escola de Hostalería de Ribeira elaboraron produtos de Entroido para usuarios da asociación Ambar

Co gallo do Entroido, o obradoiro de emprego O Pote II da Escola de Hostalería de Ribeira organizou unha degustación de produtos típicos destas datas (orellas e filloas) destinada a usuarios da asociación Ambar.

A elaboración dos produtos típicos tivo lugar no segundo andar do edificio do mercado municipal, a cargo dos alumnos-traballadores deste programa de emprego, da especialidade Operacións Básicas de Cociña, que dirixe o mestre Patxi Movilla.

O obxectivo da actividade foi o de achegar a estes usuarios os produtos e elaboracións típicas da nosa cultura culinaria, facendo entrega das mesmas nas súas instalacións, sempre adaptáonse á nova normalidade e gardando, en todo momento, as medidas hixiénico-sanitarias derivadas da situación actual da COVID.

O Pote II comezou o pasado 15 de novembro de 2020 e terá unha duración de 12 meses. É un programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas participantes, neste caso, 15 mozos e mozas incluídos no ficheiro do sistema nacional de Garantía Xuvenil, promovido polo Concello de Ribeira, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e cofinanciado pola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020.