Alumnos do IES Leliadoura coñecen o traballo que fan os integrantes de Ambar

ribeira. A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar promoveu unhas xornadas de convivencia entre os seus usuarios e os alumnos e alumnas de cuarto da ESO do IES Leliadoura de Ribeira, que visitaron as instalacións do Centro de Recursos da entidade para coñecer de cerca o traballo que se leva a cabo a diario nos distintos obradoiros

ocupacionais. Asimesmo, os estudantes comprobaron a importancia da asociación a prol da igualdade de oportunidades e da defensa dos valores para avanzar cara a unha comunidade máis inclusiva. A través desta iniciativa (enmarcada na programación do corenta aniversario da entidade), as persoas usuarias de Ambar e o alumnado do IES Leliadoura puideron coñecerse e desfrutar das distintas actividades que se levan a cabo dentro das instalacións do mencionado centro. s. s.