Alumnos do IV Ciclo da USC en Ribeira visitaron a mostra ‘Untold Stories’

RIBEIRA. Alumnado do IV Ciclo da Universidade de Santiago que se imparte en Ribeira realizaron unha viaxe de estudos á cidade da Coruña como complemento á súa formación. Os veciños estiveron acompañados da súa profesora de Historia da Arte, María Dolores Barral Rivadulla, e aproveitaron para visitar, entre outros puntos, a exposición retrospectiva do fotógrafo de moda alemán Peter Lindbergh, Untold Stories, no peirao de Batería do porto herculino. Unha vintena de alumnos participan no curso do IV Ciclo da USC, que está dirixida a persoas maiores de cincuenta anos, sendo esta a súa terceira edición no municipio ribeirense. Desenvolverase ata o mes de maio, con materias como Nutrición, Aprendizaxe Emocional e Benestar, Patrimonio Bibliográfico e Documental, Introdución á Zooloxía, Psicoloxía e Historia da Arte. s. souto