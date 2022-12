Ambar impulsa un novo curso coa financiación da Fundación ONCE

RIBEIRA. A Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional promove unha formación sobre operacións auxiliares nas industrias alimentarias dirixida a persoas con diversidade funcional. A formación é gratuíta e conta cunha beca de asistencia para todas as persoas participantes e servizo de transporte dispoñible. Quedan xa poucas prazas libres e quen desexe facer a inscrición deberá chamar ao 981 874 480 (extensión 5). O prazo para poder realizar a inscrición remata o día 9 de xaneiro. Esta formación é posible grazas á financiación da Fundación ONCE concedida na Convocatoria de Axudas económicas para a Selección de Operacións para o Reforzo da Empregabilidade de Persoas Xoves con Discapacidade Uno a Uno e enmárcase no Programa de Emprego Xuvenil (POEJ) do Fondo Social Europeo O FSE inviste no teu futuro. ecg