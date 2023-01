Ambar incide na formación no eido da industria alimentaria

Ribeira. A asociación de persoas con diversidade funcional do Barbanza Ambar segue apostando pola capacitación profesinal dese colectivo nun eido laboral con moito fututo na comarca do Barbanza. E é que a entidade que preside Milagros Rey promove unha nova acción formativa sobre operacións auxiliares nas industrias alimentarias dirixida a persoas con diversidade funcional.

Trátase dun curso gratuíto e que conta cunha beca de asistencia para todas as persoas participantes, así como cun servizo de transporte.

Quedan xa poucas prazas libres e quen desexe facer a inscrición pode facelo chamando ao número de teléfono 981 874 480 (extensión 5) ou cubrindo o formulario que aparece na páxina web de Ambar. O prazo para poder realizar a inscrición remata o día 9 de xaneiro.

Os requisitos para poder participa son: ter entre 16 e 30 anos; ter unha diversidade igual ou superior ao 33 por cento; e estar inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

As clases comezarán o nove de xaneiro e rematarán o día 23 de xuño. Impartiranse en horario de mañá no Centro de Recursos de Ambar, na localidade de Frións (Ribeira).

O curso ten unha duración de 340 horas, das cales 220 serán de formación teórica e 120 de prácticas en empresas do eido da industria alimentaria da comarca do Barbanza.

Esta formación é posible grazas á financiación da Fundación ONCE concedida na convocatoria de axudas económicas para a selección de operacións para o reforzo da empregabilidade de persoas mozas con discapacidade Uno a Uno e enmárcase no Programa de Emprego Xuvenil (POEJ) do Fondo Social Europeo O FSE inviste no teu futuro. s. s.