Ambar pon en marcha A tribo do autocoidado, un taller para mulleres sen formación regulada

Ribeira. A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar abriu a inscrición para a segunda edición de A tribo do autocoidado, unha iniciativa dirixida ás mulleres do Barbanza que queiran reactivar as súas ferramentas para o autocoidado e o afrontamento do estrés.

O taller vai destinado a mulleres sen formación regulada, preferentemente con fillas ou fillos ao cargo. Durante cinco sesións de tres horas exercitarán as habilidades para a práctica do autocoidado, desenvolverán o sentido de pertenza e apoio mutuo, e as súas habilidades comunicativas para expresar necesidades e intereses propios. Os obradoiros serán de dez persoas como máximo por grupo e desenvolveranse na casa da cultura de Palmeira os mércores 27 de abril e 4, 11 e 18 de maio, de 16.30 a 19.30 horas, e no centro social de Boiro os martes 3, 10, 24 e 31 de maio no mesmo horario.

Serán impartidos por Maricarmen González, psicóloga da asociación Ambar, experta en psicoloxía de emerxencias, membro do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias e do equipo fundador do Espazo de Autocoidado do COPG. s. souto