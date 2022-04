Amigas do Patchwork doa corazóns terapéuticos contra o cancro de mama

NOIA. A Asociación Amigas do Patchwork de Noia mostraron de novo a súa solidariedade coa entrega á planta de Oncoloxía do Hospital Clínico de Santiago dunha remesa de cen coxíns con forma de corazón para doentes mastectomizadas. Estes coxíns, elaborados polas usuarias da entidade, están adaptados anatomicamente e pensados para facilitar o descanso corporal ás mulleres operadas de cancro de mama. A asociación de empresarios Noia Histórica tamén colaborou na iniciativa facendo entrega das bolsas nas que se presentarán estes corazóns terapéuticos. Tamén se sumaron a este proxecto o Concello de Noia máis a empresa Imprenta Parcero. No acto simbólico de entrega participaron representantes de Noia Histórica e membros da mencionada asociación ca súa responsable ao fronte, Mariló Rivadeneira. m. Cano