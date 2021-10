Ampliación de horarios e matrícula de balde na piscina de Porto do Son

O SON. A piscina municipal de O Son vén de ampliar o horario. “Ante a demanda e listas de espera xeradas pola convocatoria dos cursos, amplíase o horario da instalación, que pasa a abrir polas tardes ás 16.00 horas, sumando unha hora para o público en xeral”, explicou o edil de Deportes, Juan Pouso. O Concello decidiu ofrecer a matrícula gratuíta para a captación de abonados dende o pasado vernes ata o 30 deste mes. Asemade, continúa a actividade de aquagym, de balde para os abonados, con máis horarios e prazas que as ofertadas no curso pasado. Por outra banda, está en marcha a escola de triatlón Trisón, coa colaboración do club Artrogal, para rapaces de 6 a 9 anos (martes e xoves de 19.00 a 19.45) e de 10 a 14 (mércores e venres de 19.45 a 20.30) na piscina municipal, e os luns no pavillón David Vidal de 18.30 a 20.30 horas. e. p.