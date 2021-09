Ampliación para el área infantil del lugar de Xuño

Porto do son. Los parques infantiles de Porto do Son lucirán nuevo aspecto en breve. Si hace unos días el Concello avanzaba la mejora que realizará en el área infantil de la villa sonense, ahora acaba de informar de que en las próximas semanas se iniciarán las obras de adecuación en la zona de ocio de la casa de la cultura de Xuño, cuyo importe asciende a 64.000 €. Los trabajos consistirán en ampliar la zona de juegos existente para incluir nuevos elementos para niños de edades más avanzadas, aprovechando la actuación para mejorar la iluminación del lugar, actuando además en el cierre perimetral, acometiendo la sustitución de la valla por una nueva. “Pretendemos con esta obra atender una demanda de las familias de Xuño mejorando considerablamente el parque existente y apostando por mejorar las condiciones de ocio al aire libre de todos los niños y niñas de nuestro ayuntamiento”, afirmó la concejala María Maneiro. m. c.