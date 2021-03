Ampliados os prazos en Boiro para o pago do IBI

BOIRO. O Concello de Boiro acordou a ampliación dos prazos de períodos de pago do Impostos sobre Bens Inmobles (IBI), tanto rústico como urbano. Deste xeito, amplíase o prazo de ingreso en período voluntario e pospóñense os pagos para aquelas persoas que o teñan fraccionado neste ano. A xunta de goberno local aprobou tamén o padrón fiscal de 2021, que estará exposto ao público durante un mes. O período que se fixou como voluntario para o ingreso, que estaba previsto entre os días 20 de marzo e 20 de maio, modifícase e amplíase, quedando fixado para 2021 entre o 22 de marzo e o 31 de agosto. No caso de ter concedido o fraccionamento, as datas de cargo das tres cotas para este exercicio van ser o 10 de xuño, o 9 de xullo e o 9 de agosto. Os padróns estarán expostos nas oficinas económicas municipais no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia. S. S.