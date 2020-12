Ampliarase cunha nova edificación o complexo polideportivo da Fieiteira

RIBEIRA. Unha nova edificación de dúas plantas destinada á práctica de atletismo e deportes de combate vai engrosar o ano que vén as instalacións do complexo polideportivo da Fieiteira, en Ribeira. O inmoble (que aínda que independente estará conectado polo interior co complexo existente pola parte da piscina) disporá de 1.902 m2, dos cales 1.478 estarán en planta baixa e 424 no primeiro andar. Esta superficie permitirá a práctica homologada de distintas especialidades atléticas como probas de velocidade, lanzamentos de peso ou saltos (disciplina na que Ribeira é un referente grazas a Ana Peleteiro), ademais de dispor de ximnasio, dous vestiarios, unha aula e tres tatamis, entre outros equipamentos. O aparcamento será reaxustado para conservar as prazas actuais. O orzamento de execución material ascende a 625.000 €. s. s.