Amplíase na vila pobrense a compostaxe comunitaria

A Pobra. O Concello da Pobra amplía o proxecto da compostaxe no municipio ca implantación de tres composteiros comunitarios na zona do Castelo (entre o edificio de usos náuticos e as pistas deportivas), no Caramiñal (a carón das pistas deportivas) e na rúa Venecia (na contorna do paseo da Xunqueira). A iniciativa vai dirixida ós residentes en edificios e vivendas unifamiliares sen terreo.

Elexiuse estes espazos porque son superficies de titularidade municipal, cun punto de auga e preto de núcleos densos de poboación.

Se ben os colectores non estarán instalados ata dentro de dúas semanas, as solicitudes de participación xa se poden presentar no Rexistro do Concello (físico ou telemático).

Os beneficiarios recibirán as chaves dos contedores, pois estarán pechados para evitar que se depositen residuos que non corresponden.

O sábado 28 habilitarase un posto informativo na alameda de 10.00 a 14.00 horas.

O Concello está inmerso na terceira campaña do programa da autocompostaxe, no que se repartiron xa máis de cen colectores a particulares. Esta nova fase foi presentada polo alcalde, Lois Piñeiro; a edil de Medio Ambiente, Genoveva Hermo; e a técnica da área, Beatriz González. s. s.