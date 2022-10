Anselmo Millán, de Ribeira, es alcaldable en Harrison

RIBEIRA. Si los lazos entre la comunidad ribeirense de ambos lados del Atlántico ya eran sólidos (el municipio barbanzano está hermanado desde 1994 con la ciudad de Newark, en el estado norteamericano de New Jersey) a partir del próximo día 8 de noviembre podrían serlo más, si el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Harrison (en el mismo estado) gana las elecciones. Y es que ese candidato es Anselmo Millán, natural de la parroquia ribeirense de Palmeira, concejal en dicha localidad estadounidense desde hace 27 años. Millán, que emigró a EEUU cuando tenía 25 años, tiene el mérito de haber sido el primer concejal hispano en el estado de New Jersey y de haber ocupado varios cargos políticos, entre ellos el de subdirector a nivel estatal del área de Salud y Servicios Humanos. Es, además, una de las personas más influyentes de la comunidad gallega en EEUU, y fue destacado su trabajo al frente de la Coalición de Sociedades Españolas en EEUU (una especie de federación que agrupa a 14 colectivos españoles) y el Xacobeo USA. “Llegué a este país en 1971, con veinte dólares en el bolsillo. Trabajé muy duro... hasta tres trabajos al día. No descansaba los fines de semana porque se los debía a mis hijos (boy scouts, ballet, reuniones escolares, celebraciones de cumpleaños, etc.) pero aún así nunca dejé de luchar y de trabajar para mi comunidad”, señala el alcaldable. Millán ya optó a la alcaldía de Harrison en 2018 y perdió por sólo 150 votos. Lejos de tirar la toalla, siguió trabajando por la comunidad, especialmente por los hispanos, con numerosas actividades. El 8 de noviembre tendrá una segunda oportunidad. SUSO SOUTO