Antonio González denuncia el “secuestro” de su libro sobre el Camino A Orixe

A Pobra. El historiador pobrense Antonio González Millán denuncia que su libro As pegadas do Camiño de Santiago no Barbanza e Sar A Orixe (en el que también participó como autor de las fotos Adolfo Enríquez Calo) “fue objeto de secuestro de edición, cuando no de una distribución irregular”, así como el “presunto intento de suplantación de identidad de sus autores legítimos”.

González Millán señala que ambos realizaron dicha obra en el marco de un proyecto de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago no Barbanza A Orixe (que incluía una exposición itinerante de la que él fue el comisario) y que la financió la Xunta de Galicia. Sin embargo, lamenta que lleva ocho meses esperando por su presentación pública.

Asegura que la publicación “consta de una tirada impresa de quinientos ejemplares” y que no sólo no se presentó por parte de sus autores, sino que la asociación “está haciendo uso de su contenido” y lamenta las “sucesivas intervenciones de terceros usando datos que son ajenos a su entender, sin citar fuentes”.

El presidente del colectivo, Manuel Mariño, dijo que “no es un libro, sino el catálogo de la muestra” y que “le pagamos a Enríquez 10.700 € por el reportaje fotográfico y 4.950 € por el diseño y maquetación del catálogo, y otros mil euros por los textos a González, que trabajó para la entidad sin ánimo de lucro. La obra se entregó en enero y la COVID frenó nuestras actividades, que retomaremos en septiembre”. s. s.