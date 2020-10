Aparicio, Isasi y Poma reciben el Premio de Gravado Atlante

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade participó junto al alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz, en la entrega de los XI Premios de Gravado Atlante (puestos en marcha por la Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital) el pasado sábado, y que este año reconocieron la labor de los artistas Germán Aparicio, Carmen Isasi y Marco Poma.

En el transcurso de la entrega de los galardones, el titular de Cultura e Educación destacó el “compromiso” de la Xunta con el sector cultural y con los creadores y artistas. “Este está sendo un momento de especial dificultade para todos e a crise sanitaria está mudando ata a forma de expresarnos, pero os artistas e creadores non estades sós”, apostillaba Rodríguez antes de poner en valor el “compromiso do seu departamento para garantir o mantemento do tecido cultural e reducir os efectos desta crise”, explicaba.

Concretamente, hacía hincapié en que el Gobierno gallego, al amparo del Plan de reactivación cultural ante los efectos de la covid-19, tiene en marcha medidas específicas para el sector de las artes plásticas que suman más de 600.000 euros y van desde el apoyo a las galerías y la compra de obras de arte hasta la creación de una nueva línea de apoyo a los creadores y comisarios de arte o el impulso del décimo Encontro de Artistas Novos.

En esta misma línea, Román Rodríguez afirmó que en el actual momento es de especial importancia “sumar forzas” con otras administraciones y entidades con el objetivo de crear “alianzas que nos permitan ir a máis”. Como ejemplo de esta colaboración, hizo referencia al Museo do Gravado de Ribeira, al que se refirió como “un exemplo de dinamismo que paga a pena visitar” y que en el pasado año recibió a alrededor de nueve mil personas.

Por último, el conselleiro de la Xunta de Galicia felicitó a los promotores de estos importantes galardones que cada vez cuentan con mayor presencia internacional y atesoran ya con más de una década de vida. “Iniciativas como esta son as que nos poñen no bo camiño para seguir incrementando a calidade e a oferta cultural da nosa Comunidade”, abundaba.

En la edición de este año fueron galardonados con el Premio Atlante los artistas Germán Aparicio, Carmen Isasi y Marco Poma. Además, recibieron el diploma de mención de honor Mirta Gendin y Marcin Bialias. El Museo do Gravado de Ribeira cuenta con una colección que supera las 40.000 estampas de más de 400 artistas, y constituye uno de los recursos culturales más importantes de la comarca del Barbanza. Asimismo, dispone de una importante biblioteca ilustrada, situada en la planta baja, que es única en Galicia debido a su valor bibliográfico y artístico, con más de 3.000 libros, así como por la cantidad de grabados que contiene y por la rareza de sus volúmenes, que abarcan desde el siglo XVI al XXI.

Abrió sus puertas en el año 2001 por iniciativa del coleccionista Javier Expósito Paradela. Además, el catálogo de artistas que están representados es amplísimo, destacando Goya, Rubens, Van Dyck, Toulouse-Lautrec, Saura, Eberhard Schlotter, Dalí, Alberti, Picasso, Alfonso Costa, Manuel Ayaso, Jorge Castillo o Emilio Fernández Celeiro. Como fundación sin ánimo de lucro, sus máximas son la divulgación de la gráfica y su divulgación, y cede sus obras para muestras diversas.