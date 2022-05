Apoio do ente provincial ás iniciativas de A Creba

Noia. Os proxectos da Asociación Pro Saúde Mental A Creba contarán co respaldo económico da Deputación da Coruña. Dito colectivo xestiona dous centros de rehabilitación psicosocial e laboral, un centro ocupacional, así como catro vivendas protexidas, como alternativa de aloxamento, desde o ano 2000. As vivendas están ubicadas no municipio de Noia, tres delas están en réxime de alugueiro e unha está cedida polo propio Concello noiés.

“Con estes recursos pretendemos ofrecer unha alternativa residencial a persoas con discapacidade a consecuencia de trastornos mentais, así como promover a desinstitucionalización de persoas con trastorno mental persistente con autonomía de conduta, pero sen posibilidades de convivencia familiar, e que requiren de axuda psicosocial para o seu desenvolvemento e integración social na comunidade”, explican dende a asociación A Creba.

O seu traballo verase reforzado este ano grazas ao apoio do ente provincial, que acaba de resolver dúas liñas de financiamento: unha cun importe de 42.500 euros para a compra dunha vivenda tutelada e outra para a axuda ao mantemento do centro de rehabilitación psicosocial e laboral de A Creba de Noia, cunha aportación que ascende a 23.000 euros.

Convén lembrar que Asociación Pro Saúde Mental A Creba é unha entidade sen ánimo de lucro, de interese social e de utilidade pública que xurdiu no ano 1994. m. c.