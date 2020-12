Aprazan a reforma do CEIP Ramón de Artaza de Muros ata o verán

MUROS. A alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, mantivo onte unha reunión de traballo co conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, para abordar diferentes asuntos e para darlle traslado de diversas demandas. Un dos temas centrais do encontro foi o das obras do colexio Ramón de Artaza y Malvárez de Muros, unha rehabilitación integral que supón un investimento de case un millón de euros. Aínda que estaba previsto compatibilizar os traballos coa actividade docente, finalmente “debido á situación na que estamos e atendendo ás solicitudes da comunidade educativa, a obra vaise deixar para o verán que vén. É unha actuación que contempla o cambio da cuberta e das xanelas, e son moitos traballos para levar a cabo nestas circunstancias”, explicou a rexedora muradá. Por outro lado, Monteagudo e Rodríguez tamén abordaron diferentes actuacións vinculadas ó Xacobeo “e dalgún investimento que podamos acadar para o moito patrimonio que temos. Agora teremos que concretar os proxectos”, dixo a mandataria municipal, quen sinalou que “con estes fondos xa se rehabilitou a capela do Carme, tanto o exterior como o interior, e trataremos de completar esta intervención”. m. c.