Arranca a pavimentación de tres viais na parroquia ribeirense de Olveira

RIBEIRA. O Concello de Ribeira informa de que comezou unha nova actuación consistente na pavimentación de tres camiños situados no lugar de Sirves, na parroquia de Olveira. As citadas obras están sendo efectuadas pola empresa Nemesio Ordóñez S.A. e comportan un investimento de 119.972 euros, IVE incluído, estando enmarcada dita actuación no Plan Provincial de Obras e Servizos da Deputación Provincial da Coruña. O obxectivo que se persegue con este proxecto consiste en mellorar os firmes actuais de tres viais a base dunha nova pavimentación asfáltica en quente de entre cinco e seis centímetros de espesor. Con tal motivo, estanse a condicionar unhas superficies de 7.050, 2.115 e 230 metros cadrados, respectivamente, estendendo un total de trescentas toneladas dunha mestura bituminosa. S. S.